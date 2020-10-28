نتنياهو: اتفاق التعاون العلمي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” انتصار على من يدعي عدم أحقيتنا في ما وراء حدود 1967 (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2020 - 14:00

نتنياهو: اتفاق التعاون العلمي بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” انتصار على من يدعي عدم أحقيتنا في ما وراء حدود 1967 (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 28 October، 2020
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