قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 11 2025 - 03:22

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل بالضفة الغربية

منذ 59 mins 11 June، 2025
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