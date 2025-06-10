القناة 12 العبرية: المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” نقل رسائل ل”إسرائيل” مفادها أن اتفاقات مع حماس آخذة في التبلور وأن هناك تفاؤلاً وضغطاً قطرياً هائلا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 12:00

القناة 12 العبرية: المبعوث الأمريكي “ستيف ويتكوف” نقل رسائل ل”إسرائيل” مفادها أن اتفاقات مع حماس آخذة في التبلور وأن هناك تفاؤلاً وضغطاً قطرياً هائلا

منذ 48 mins 10 June، 2025
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