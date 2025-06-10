شهيدان وجريح استهدفتها محلقة معادية في اطراف بلدة شبعا

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية منطقة وادي جنعم بأطراف بلدة شبعا، أسفرت عن ارتقاء شهيدين وجرح اخر.

وفي التفاصيل، أعلنت الوكالة «الوطنية للإعلام» أن «مسيّرة معادية استهدفت منطقة جنعم في بلدة شبعا، ما أدى إلى استشهاد مواطن من آل كنعان وابنه واصابة ابنه الثاني».

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن “الغارة التي شنتها مسيّرة للعدو الإسرائيلي على بلدة شبعا، أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة شخص بجروح”.

وأفاد مراسل المنار ان “سيارات الاسعاف التابعة للصليب الاحمر برفقة الجيش اللبناني توجهت الى منطقة جنعم لنقل جريح وشهيدين قضوا اثر استهدافهم بقنبلة القتها محلقة معادية عليهم اثناء رعيهم الماشية”

وفي سياق الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة كانت مسيّرة معادية نفذت عصر أمس الاثنين قرابة الخامسة وعشر دقائق عدوانا جويا حيث شنت غارة بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق وادي النميرية- زفتا قرب مسجد قيد الانشاء ادت الى ارتقاء شهيد، كما وأفاد مراسل المنار ان “20 جنديا اسرائيليا معاديا اجتازوا الخط الازرق في منطقة كروم المراح في بلدة ميس الجبل الجنوبية وأجروا مسحًا داخل الاراضي اللبنانية المحاذية للحدود” مساء أمس.

المصدر: موقع المنار