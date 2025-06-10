إذاعة الجيش “الإسرائيلي”: الهجوم “الإسرائيلي” اليوم في اليمن هو العاشر منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 10:28

إذاعة الجيش “الإسرائيلي”: الهجوم “الإسرائيلي” اليوم في اليمن هو العاشر منذ بداية الحرب

منذ 11 mins 10 June، 2025
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