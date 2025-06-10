مستشفى القدس بغزة: 12 شهيداً وأكثر من 124 مصاباَ من منتظري المساعدات قرب محور “نتساريم” جنوبي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 10:28

مستشفى القدس بغزة: 12 شهيداً وأكثر من 124 مصاباَ من منتظري المساعدات قرب محور “نتساريم” جنوبي مدينة غزة

منذ 50 mins 10 June، 2025
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