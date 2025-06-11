مستشفى العودة: انتشال 4 شهداء وأكثر من 90 إصابة جراء استهداف الاحتلال تجمعات نازحين خلال انتظارهم المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2025 - 04:54

مستشفى العودة: انتشال 4 شهداء وأكثر من 90 إصابة جراء استهداف الاحتلال تجمعات نازحين خلال انتظارهم المساعدات على شارع صلاح الدين وسط القطاع

منذ 12 mins 11 June، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة