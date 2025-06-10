وسائل إعلام “إسرائيلية”: سلاح البحرية هو من نفذ الهجوم على الموانئ اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2025 - 08:56

وسائل إعلام “إسرائيلية”: سلاح البحرية هو من نفذ الهجوم على الموانئ اليمنية

منذ 41 mins 10 June، 2025
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