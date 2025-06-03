صفارات الإنذار تدوي في منطقة الناصرة في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2025 - 22:24

صفارات الإنذار تدوي في منطقة الناصرة في الشمال

منذ 19 mins 3 June، 2025
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