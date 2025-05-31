قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2025 - 04:16

قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة

منذ 26 mins 31 May، 2025
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