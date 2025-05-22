حركة الأحرار الفلسطينية: تؤكد القيادة اليمنية في هذه الضربات أنها السند والظهر الحامي لصمود المقاومة ومواصلتها في مقارعة الاحتلال الصهيوني وقادته النازيين حتى وقف جرائم الحرب المرتكبة في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2025 - 13:56

حركة الأحرار الفلسطينية: تؤكد القيادة اليمنية في هذه الضربات أنها السند والظهر الحامي لصمود المقاومة ومواصلتها في مقارعة الاحتلال الصهيوني وقادته النازيين حتى وقف جرائم الحرب المرتكبة في غزة

منذ 22 mins 22 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة