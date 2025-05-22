طائرات الاحتلال تشن غارتين شرق حي التفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2025 - 01:28

طائرات الاحتلال تشن غارتين شرق حي التفاح شرق مدينة غزة

منذ 25 mins 22 May، 2025
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