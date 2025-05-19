كتائب القسام: استهداف 3 آليات صهيونية بعبوتي “شواظ” وقذيفة “تاندوم” ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في كمين مركب بمنطقة “العطاطرة” غرب بيت لاهيا شمالي القطاع يوم الجمعة 16-05-2025م – موقع قناة المنار – لبنان
كتائب القسام: استهداف 3 آليات صهيونية بعبوتي “شواظ” وقذيفة “تاندوم” ومن ثم الاشتباك بالأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية مع قوة صهيونية أخرى وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في كمين مركب بمنطقة “العطاطرة” غرب بيت لاهيا شمالي القطاع يوم الجمعة 16-05-2025م