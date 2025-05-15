الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لبدء المحادثات مع أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2025 - 07:40

الوفد الروسي يصل إلى إسطنبول لبدء المحادثات مع أوكرانيا

منذ 38 mins 15 May، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة