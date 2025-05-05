حزب الله يعزّي بالبابا: وقف إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل

زار وفد من حزب الله، ضمّ مسؤول العلاقات المسيحية، محمد الخنسا، والدكتور أحمد مهنا، السفير البابوي في لبنان، باولو بورجيا ، حيث قدم واجب التعزية بوفاة البابا فرنسيس.
ونوّه الوفد “بمواقف البابا تجاه القضية الفلسطينية ونصرته لها وإدانته للعدوان الإسرائيلي وجرائمه على قطاع غزة، بالإضافة إلى وقوفه إلى جانب لبنان وشعبه في كل المراحل، خاصة الحرب الأخيرة، وإلى دوره في تعزيز الحوار بين الأديان”.
كما تمّ التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان “وضرورة التعاون والحوار بين اللبنانيين لإنجاح العهد في مسيرته نحو الإصلاح ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي اللبنانية وإيقاف الخروقات والاعتداءات المتكررة على لبنان وشعبه وإعادة الأسرى والبدء بإعادة الإعمار”.
المصدر: مواقع