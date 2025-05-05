إطلاق التخطيط لمشروع إعادة بناء مارون الراس بالتعاون مع مشروع “الوجه الحسن” – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2025 - 21:44

إطلاق التخطيط لمشروع إعادة بناء مارون الراس بالتعاون مع مشروع “الوجه الحسن”

منذ 39 mins 5 May، 2025
غرف جاهزة
تقارير مصورة - لبنان

بالتعاون مع مشروعِ الوجهِ الحسنِ تؤسسُ بلدية مارون الراس نواةً خِدماتيةً عبرَ إنشاءِ عددٍ من الغرفِ الجاهزةِ بالتزامنِ مع اطلاقِ عمليةِ التخطيطِ لمشروعِ اعادةِ بناءِ البلدة.

المصدر: قناة المنار

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