عدوان أمريكي يستهدف بغارتين رأس عيسى بمحافظة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2025 - 02:40

عدوان أمريكي يستهدف بغارتين رأس عيسى بمحافظة الحديدة

منذ 54 mins 4 May، 2025
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