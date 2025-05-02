السفارة الإيرانية فتحت سجل التعازي تكريما لضحايا ميناء “الشهيد رجائي” في بندر عباس – جنوب ايران

افتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان سجل التعازي، تكريما لأرواح ضحايا حادثة ميناء “الشهيد رجائي” في مدينة بندر عباس جنوب ايران، في مقرها في بيروت، بحضور السفير مجتبى أماني وأركان السفارة.

حضر معزيا: ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مستشاره للعلاقات الدولية ميشال دوشادفريان، رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، ممثل بطريرك الأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين بالأب رافي أوهانيسيان، ممثل رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ علي قدوره أحمد عاصي، وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، ممثل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي مدير المراسم في الوزارة المستشار أسامة خشاب، سفراء: الصين وروسيا وكوبا وأرمينيا ورومانيا وكازاخستان والجزائر، ودبلوماسيون من سفارات مصر وماليزيا واندونيسيا والكويت، ونواب ووزراء سابقون، النواب: أمين شري، حيدر ناصر، حسين الحاج حسن، أيوب حميد، قبلان قبلان، وفيصل كرامي ممثلا بعثمان المجذوب، الشيخ علي بحسون الوكيل العام للمرجع الشيخ بشير النجفي في لبنان وسوريا، إضافة إلى وفد موسع من حركة “أمل” وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والفصائل الفلسطينية، وشخصيات حزبية وسياسية وفاعليات أمنية واجتماعية وعلمائية وثقافية وإعلامية وبلدية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام