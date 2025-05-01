الشيخ أبي المنى اتصل بالسفير السعودي: لموقف يوقف الارتكابات بحق الدروز في سوريا

اتصل “شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز” في لبنان الشيخ سامي أبي المنى يوم الخميس بالسفير السعودي وليد بخاري، لوضعه في أجواء ما يجري في أشرفية صحنايا وجوارها في سوريا.

وتم الاتفاق على “عقد لقاء عاجل في دار طائفة الموحدين الدروز يضم بعض سفراء الدول المؤثرة في الواقع السوري، للدفع باتجاه اتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقن الدماء ويوقف عمليات القتل والتنكيل، التي يتعرض لها المواطنون الآمنون في بيوتهم وقراهم، وذلك بعد التسجيلات المفبركة، وما أعقبها من مظاهر التكفير والتطرف”.

كما تم الاتفاق “لدعوة الحكومة السورية ودول القرار للتدخل الفوري ووقف التدهور الأمني والتجاوزات والارتكابات المخيفة بحق الموحدين الدروز، التي حصلت وتحصل في القرى القريبة من دمشق وعلى مشارف السويداء، والخشية من انعكاسها على لبنان ومناطق اخرى، تنفيذاً لما تريده اسرائيل وما تخطط له منذ زمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام