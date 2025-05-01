جيش العدو يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2025 - 00:34

جيش العدو يعلن إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة في بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة

منذ 1 ساعة 30 April، 2025
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