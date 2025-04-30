يديعوت أحرونوت: حرائق الغابات غرب القدس التهمت 12 ألف دونم حتى الآن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2025 - 23:04

يديعوت أحرونوت: حرائق الغابات غرب القدس التهمت 12 ألف دونم حتى الآن

منذ 24 mins 30 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة