القوات المسلحة اليمنية: استهداف “فينسون” بعدد من الطائرات المسيّرة جاء بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” على المغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 23:02

القوات المسلحة اليمنية: استهداف “فينسون” بعدد من الطائرات المسيّرة جاء بعد 24 ساعة من العملية المباركة التي أجبرت حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” على المغادرة

منذ 2 ساعة 30 April، 2025
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