إلغاء جميع احتفالات يوم “الاستقلال ” “الاسرائيلي” بسبب الحرائق لأول مرة منذ اقامة كيان الاحتلال عام 1948 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 21:30

إلغاء جميع احتفالات يوم “الاستقلال ” “الاسرائيلي” بسبب الحرائق لأول مرة منذ اقامة كيان الاحتلال عام 1948

منذ 53 mins 30 April، 2025
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