صافرات الانذار تدوي في مستوطنة “جيفع بنيامين” قرب بلدة الرام شمال القدس خشية تسلل مقاومين للمستوطنة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2025 - 00:36

صافرات الانذار تدوي في مستوطنة “جيفع بنيامين” قرب بلدة الرام شمال القدس خشية تسلل مقاومين للمستوطنة

منذ 56 mins 30 April، 2025
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