إعلام العدو: 16مستوطناً أصيبوا بالحرائق المتواصلة في جبال غرب القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 21:30

إعلام العدو: 16مستوطناً أصيبوا بالحرائق المتواصلة في جبال غرب القدس المحتلة

منذ 54 mins 30 April، 2025
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