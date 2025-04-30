حوادث وأخبار أمنية..

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “بتاريخ 30/4/2025 وضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، تمكنت وحدة من الجيش من إحباط عملية تهريب 10 صهاريج محملة بالمحروقات في منطقة النعمات – مشاريع القاع”، وتابعت “كما أوقفت عددا من الأشخاص المتورطين في عملية التهريب”.

من جهة ثانية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل محسن – طرابلس المواطن (خ.ح.) لإقدامه بتاريخ 20/4/2025 على طعن مواطن، مما أدى إلى مقتله، إثر إشكال حصل بينهما في المنطقة المذكورة، وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين في عملية التهريب.

في سياق آخر، قال المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها يوم الاربعاء “فور تبلغ وزارة الصحة بخبر وفاة طفلة في احدى الحضانات، توجه وفد من دائرة الأم والطفل في الوزارة وطبابة قضاء كسروان إلى الحضانة وابلغها بناء على توجيهات وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرار الاقفال الفوري”، واضاف “أحال الدكتور ركان ناصر الدين الملف إلى الجهات المختصة لفتح تحقيق وتحديد ملابسات الحادث المؤسف”، وتابع “تترقب الوزارة نتائج التحقيقات الطبية والقضائيّة لإجراء المقتضى وتقرير الخطوات اللاحقة”.

في إطار منفصل، أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه “تم العثور على جثة شاب عشريني مجهولة الهوية، مصابة بطلق ناري في الرأس والى جانبها مسدس، داخل شقة غير صالحة للسكن، في قرية تلة الزفير- تلعباس الغربي(قضاء عكار)”، وتابعت “حضرت الاجهزة الامنية لمعرفة ملابسات الجريمة ولمعرفة هوية المغدور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام