وسائل إعلام إسرائيلية عن مفوض الإطفاء: الحريق ينتشر بمعدل كبير ومن المتوقع أن يتدهور الطقس، سيستمر الحدث لمدة 24 ساعة على الأقل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2025 - 18:24

وسائل إعلام إسرائيلية عن مفوض الإطفاء: الحريق ينتشر بمعدل كبير ومن المتوقع أن يتدهور الطقس، سيستمر الحدث لمدة 24 ساعة على الأقل

منذ 2 ساعة 30 April، 2025
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