وسائل إعلام إسرائيلية: تعرّض موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحادث بالقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 19:18

وسائل إعلام إسرائيلية: تعرّض موكب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحادث بالقدس

منذ 60 mins 29 April، 2025
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