مصادر فلسطينية: طيران العدو يشن غارة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2025 - 17:46

مصادر فلسطينية: طيران العدو يشن غارة شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

منذ 33 mins 29 April، 2025
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