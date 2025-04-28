الدفاع المدني اليمني يعلن مصرع 68 وإصابة 47 مهاجرا أفريقيا جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 10:58

الدفاع المدني اليمني يعلن مصرع 68 وإصابة 47 مهاجرا أفريقيا جراء استهداف العدوان الأمريكي مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة صعدة

منذ 51 mins 28 April، 2025
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