الرئيس عون: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 12:30

الرئيس عون: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب

منذ 50 mins 28 April، 2025
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