وزارة الصحة في غزة: 71 شهيدا و153 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2025 - 15:34

وزارة الصحة في غزة: 71 شهيدا و153 مصابا نقلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 1 ساعة 28 April، 2025
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