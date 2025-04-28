وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: إيران واثقة من قدرتها على احباط اي محاولة للتاثير على سياستها الخارجية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 28 2025 - 10:56

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي: إيران واثقة من قدرتها على احباط اي محاولة للتاثير على سياستها الخارجية

منذ 54 mins 28 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة