وكالة أسوشيتد برس: قيمة الطائرات الاميركية الـ 7 التي أسقطت في اليمن تتجاوز 200 مليون دولار وهي أغلى تكلفة للبنتاغون في “الحملة العسكرية ضد اليمن” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 21:20

وكالة أسوشيتد برس: قيمة الطائرات الاميركية الـ 7 التي أسقطت في اليمن تتجاوز 200 مليون دولار وهي أغلى تكلفة للبنتاغون في “الحملة العسكرية ضد اليمن”

منذ 45 mins 25 April، 2025
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