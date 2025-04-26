ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 وعدد من الجرحى جراء قصف للعدو استهدف منزلًا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 01:56

ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 وعدد من الجرحى جراء قصف للعدو استهدف منزلًا لعائلة “أبو عبدو” في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

منذ 30 mins 26 April، 2025
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