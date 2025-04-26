16 شهيدا في غارات “إسرائيلية” على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 11:10

16 شهيدا في غارات “إسرائيلية” على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم في مدينة غزة

منذ 59 mins 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة