متحدث باسم الخارجية الأمريكية: أي تطبيع للعلاقات بين واشنطن ودمشق ستحدده تصرفات السلطات المؤقتة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 26 2025 - 11:10

متحدث باسم الخارجية الأمريكية: أي تطبيع للعلاقات بين واشنطن ودمشق ستحدده تصرفات السلطات المؤقتة

منذ 59 mins 26 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة