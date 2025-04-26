ترامب: إدخال الدواء والغذاء إلى غزة أمر صعب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 01:56

ترامب: إدخال الدواء والغذاء إلى غزة أمر صعب

منذ 57 mins 26 April، 2025
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