ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران – موقع قناة المنار – لبنان
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April 25 2025 - 15:08

ترامب: نتنياهو لن يجرني إلى حرب مع إيران

منذ 58 mins 25 April، 2025
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