نائب رئيس الوزراء الباكستاني: الهند استغلت حادثة الهجوم في كشمير ذريعة لتعليق معاهدة مياه نهر السند – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 00:24

نائب رئيس الوزراء الباكستاني: الهند استغلت حادثة الهجوم في كشمير ذريعة لتعليق معاهدة مياه نهر السند

منذ 38 mins 25 April، 2025
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