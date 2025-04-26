مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير داعيا إلى إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 09:38

مجلس الأمن الدولي يدين بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير داعيا إلى إحالة المسؤولين عنه إلى العدالة

منذ 39 mins 26 April، 2025
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