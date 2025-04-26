نائب رئيس الوزراء الباكستاني: نرفض بشكل قاطع تعليق معاهدة مياه نهر السند ونعتبر ذلك إعلان حرب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 26 2025 - 00:24

نائب رئيس الوزراء الباكستاني: نرفض بشكل قاطع تعليق معاهدة مياه نهر السند ونعتبر ذلك إعلان حرب

منذ 39 mins 25 April، 2025
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