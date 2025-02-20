كتائب القسام على منصة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين: العدو أعلن عن اغتيال قادة الكتيبة الشرقية والشمالية في لواء خانيونس خلال الحرب وهم بيننا الآن والعدو خاب وخسر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 09:08

كتائب القسام على منصة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين: العدو أعلن عن اغتيال قادة الكتيبة الشرقية والشمالية في لواء خانيونس خلال الحرب وهم بيننا الآن والعدو خاب وخسر

منذ 26 mins 20 February، 2025
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