قناة 12 العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: حماس هي التي بادرت لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات يومي الخميس والسبت بخلاف ادعاء نتنياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 09:08

قناة 12 العبرية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: حماس هي التي بادرت لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات يومي الخميس والسبت بخلاف ادعاء نتنياهو

منذ 29 mins 20 February، 2025
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