قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2025 - 03:00

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من حاجز بيت فوريك

منذ 27 mins 20 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة