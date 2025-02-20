ترامب: نتفاوض بنجاح مع روسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 02:58

ترامب: نتفاوض بنجاح مع روسيا من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا

منذ 1 ساعة 20 February، 2025
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