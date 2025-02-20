كتائب شهداء الأقصى تنعى 3 من مقاتليها بينهم القائد الميداني يوسف تايه في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 01:26

كتائب شهداء الأقصى تنعى 3 من مقاتليها بينهم القائد الميداني يوسف تايه في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس

منذ 22 mins 20 February، 2025
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