الهلال الأحمر: طواقمنا استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب 24 عاماً على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2025 - 01:26

الهلال الأحمر: طواقمنا استلمت إصابة من قوات الاحتلال لشاب 24 عاماً على بوابة نزلة عيسى شمال طولكرم

منذ 30 mins 20 February، 2025
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