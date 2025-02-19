قبلان قبلان جال في ميس الجبل متفقدا آثار العدوان الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2025 - 22:22

قبلان قبلان جال في ميس الجبل متفقدا آثار العدوان الاسرائيلي

منذ 33 mins 19 February، 2025
قبلان قبلان
لبنان

‏جال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ‫قبلان قبلان الاربعاء في بلدته ميس الجبل في جنوب لبنان متفقداً آثار العدوان الاسرائيلي.

‏وحيا قبلان”دماء الشهداء والجرحى وصمود الأهالي وتضحياتهم الكبيرة”، وأشاد “بجهود العاملين في رفع الركام وفتح الطرقات واعادة تأهيل المرافق العامة لخدمة الناس”.

كما زار قبلان ‫مستشفى “ميس الجبل‬ الحكومي” وجال على اقسامه المتضررة برفقة مديره الدكتور حسين ياسين والطاقم الاداري.

‏وأجرى قبلان سلسلة اتصالات مع المعنيين لمتابعة بعض الملفات الهامة وفي مقدمتها موضوع الاتصالات والكهرباء وباقي الخدمات الاساسية لأهالي البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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