قبلان قبلان جال في ميس الجبل متفقدا آثار العدوان الاسرائيلي

‏جال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ‫قبلان قبلان الاربعاء في بلدته ميس الجبل في جنوب لبنان متفقداً آثار العدوان الاسرائيلي.

‏وحيا قبلان”دماء الشهداء والجرحى وصمود الأهالي وتضحياتهم الكبيرة”، وأشاد “بجهود العاملين في رفع الركام وفتح الطرقات واعادة تأهيل المرافق العامة لخدمة الناس”.

كما زار قبلان ‫مستشفى “ميس الجبل‬ الحكومي” وجال على اقسامه المتضررة برفقة مديره الدكتور حسين ياسين والطاقم الاداري.

‏وأجرى قبلان سلسلة اتصالات مع المعنيين لمتابعة بعض الملفات الهامة وفي مقدمتها موضوع الاتصالات والكهرباء وباقي الخدمات الاساسية لأهالي البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام