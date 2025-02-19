الجزائر: إحباط عمليات تهريب مخدرات وتوقيف مهاجرين غير شرعيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الأربعاء عن حصيلة عمليات الجيش خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 12 شباط/فبراير 2025، والتي شهدت تنفيذ عدة عمليات نوعية عبر مختلف مناطق البلاد.

وجاءت العمليات في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن “وحدات الجيش نفذت عملية نوعية في عين قزام (جنوب البلاد)، أسفرت عن استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وبندقية رشاشة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى”، وتابعت “كما تم توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة في أنحاء البلاد”.

وأشارت الصحيفة إلى “توقيف 34 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 7 قناطير و68 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود الغربية مع المغرب، إلى جانب حجز 39.4 كلغ من الكوكايين و118067 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى حجز كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير، وذلك في كل من مدن تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح وعين قزام (جنوب البلاد)، حيث تستغل هذه الوسائل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”.

وفي سياق متصل، أوقفت وحدات الجيش الجزائري 13 شخصا آخرين، مع حجز مسدسين آليين و9 بنادق صيد و31514 لترا من الوقود، بالإضافة إلى 21 قنطارا من التبغ و77 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل بالجزائر من إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل المحلية، حيث تم إنقاذ 221 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بالإضافة إلى توقيف 406 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر مختلف مناطق البلاد.

المصدر: روسيا البوم